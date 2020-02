Brown: Vico sueña con el Reducido

No obstante el entrenador del Tricolor subrayó que es “partido a partido” y que 5 puntos de ventaja con el último no le dan “tranquilidad".

El entrenador de Brown de Adrogué, Pablo Vico, comentó sus sensaciones de alegría tras el primer triunfo del equipo como local en el año. “Nos debíamos esta alegría para entregarle a la gente. Sacar un resultado positivo también es mérito de la hinchada”, sostuvo, en contacto con Info Región .

No obstante, el técnico aseguró que cinco puntos de ventaja con el último, All Boys, no le da “tranquilidad” ya que esto es “partido a partido”. El próximo destino será Jujuy cuando, este viernes, el Tricolor enfrente a Gimnasia en dicha provincia. “Quizá fue un resultado positivo acá en Adrogué, pero quizá voy a Jujuy con otra clase de equipo”, explicó Vico.

Actualmente Brown se encuentra en el 11° puesto con 18 puntos. Respecto a los objetivos, el que comanda el equipo de Adrogué explicó que se proponen pelear un poco más arriba en la tabla. “La idea es sacar la mayor cantidad de puntos posibles, y si los de arriba nos ayudan, quizá nos dan una manito para entrar al Reducido”, resaltó en contacto con este medio.

Los refuerzos

Vico apostó a Juan Manuel Requena como doble 5, ya que Iván Silva fue operado, pese a que “recién vino de Newells, tiene 20 años y no conoce mucho la categoría”.

En cuanto a Cristian Amarilla, que aún no jugó y fue la última incorporación en el equipo, adelantó que ya va a estar para este fin de semana y que los papeles se encuentran al día. “Pero lo tenemos que poner mejor físicamente, al igual que a Brian Gómez, que no está muy entero y va a ser más importante en los últimos 25 minutos”, detalló.

La primera victoria como local

En cuando a cómo vio al equipo el sábado frente a All Boys, que fue victoria por 2 a 1 en el Arandilla, aseveró que Brown fue un “lógico ganador”.

“Nosotros arrancamos y nos dimos cuenta cuando ellos concretaron; sabíamos que se nos estaba escapando una oportunidad hermosa, ahí Brown cambio su carácter y tuvo más concentración e intensidad en el juego”.

Próximamente

Será este viernes a partir de las 21.10 cuando el conjunto tricolor enfrente a Gimnasia de Jujuy en esta provincia por la fecha 18 de la Primera Nacional.