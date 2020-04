La desesperante situación de quien no puede cobrar la AUH: “Ya no damos más”

Un vecino de Monte Grande contó a Info Región que no pudo cobrar el bono y ya no sabe "qué más hacer". "Necesito comprar alimentos para mí y para mi esposa. Cuando llamas, te atiende la computadora", apuntó.

La postal del viernes fue lamentable: Decenas de personas se amontonaban en las puertas de los bancos para poder cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la jubilación en el caso de los ancianos. A pesar de las medidas aconsejadas para la prevención del coronavirus, reinó la desorganización y miles de personas no pudieron cobrar.

En este contexto, algunos vecinos se comunicaron con Info Región para alertar sobre su situación tras no haber podido recibir el beneficio y todas las consecuencias que esto les trae.

Tal es el caso de un vecino de Monte Grande que, por no contar con tarjeta de débito el Banco Francés, no le permitieron cobrar. “Es mentira que había atención al público”, advirtió, en contacto con este medio. Además, señaló que hay “varios” vecinos con la misma problemática y que cuando intenta llamar al banco “te atiende la computadora”. “Yo necesito comprar alimentos y medicamentos para mí y mi esposa. Ya no damos más”, advirtió.

Otros casos

También sirve como ejemplo el momento que se encuentra atravesando la vecina de la Matanza Silvia Sosa junto a sus dos hijas de 14 y 15 años. Tenía inconvenientes para cobrar el bono de la AUH y, pese a dirigirse este viernes al banco, continúa sin poder obtener ese dinero. “Mi situación es bastante desesperante ya que no tengo ni puedo comprar nada”, subrayó en diálogo con este medio.

Además se encuentra retirando bolsos de mercadería para poder comer y cada día se complica un poco más. “Hoy salí con mis hijas, a pesar de los controles, y vine a comer a lo de mí mamá, que es jubilada, pero algo nos comparte para comer”, lamentó.