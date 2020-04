Anses no da respuesta y el drama se profundiza

El 130 no responde y hay muchas personas a la deriva. “Me sacaron del sistema y nadie me dice por qué”, advierte Silvia, vecina de La Matanza.

El 130 no responde y hay muchas personas a la deriva. “Me sacaron del sistema y nadie me dice por qué”, advierte Silvia, vecina de La Matanza.

Los reclamos de vecinos y las vecinas de la Región siguen en aumento ante lo que denuncian como dificultades para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a la vez para comunicarse con la Anses a través del único canal disponible, el 130. Si bien ANSES informó mediante su cuenta de Twitter que aquellas personas que no han podido cobrar el IFE por “error” o “falta de actualización de datos” podrán desde este lunes actualizar su información según la terminación de sus DNI, el drama continúa.

Es importante que respetes el cronograma según terminación de DNI para utilizar el nuevo canal de Atención Virtual. 👉🏻 Podés consultar el cronograma en la web https://t.co/MKV8hBZaLV#ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/FVICN7asK7 — ANSES (@ansesgob) April 27, 2020

El ente estatal puso a disposición el número de teléfono 130 para que los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares pudieran llevar adelante sus trámites, y además su página web www.anses.gob.ar, pero son nulas las respuestas que reciben dado que la atención a través de ese teléfono es prácticamente imposible y la atención personalizada aún no está disponible.

Tal es el caso de Silvia Sosa quien llamó en varias oportunidades al 130 y no fue atendida. Silvia tene dos hijas de 14 años y se encuentra atravesando un momento difícil ya que le “cortaron la asignación”. También está la situación de Leila, quien no pudo acceder al bono extraordinario como benefeciaria de la AUH ni tampoco al bono de diez mil pesos, y advirtió que cada vez que llamó a ANSES le “cortaron”.

Hasta el momento la información que ANSES puso a disposición es que aquellos beneficiarios que “cumplen con los requisitos”, sus DNI terminan en 0 y 1, y aún no eligieron el medio de pago, van a poder hacerlo este lunes ingresando a https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia. Mientras que este lunes también se acreditará el monto para todas aquellas personas que se se inscribieron entre el 27/03 y el 31/03, y seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11/04 y el 15/04.

La situación de Silvia

Silvia Sosa es una vecina de La Matanza y vive junto a sus dos hijas en una casa alquilada. El aislamiento le impidió seguir trabajando, como empleada doméstica, y fue justo en ese momento en el que dejó de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Me sacaron del sistema, pero para algunas cosas sigo en el sistema, y no entiendo por qué no me están pagando”, alertó la mujer.

En febrero fue la última vez que se comunicó con ANSES para ver si “estaba en regla” y le comentaron que sí. No obstante no puede acceder al dinero del bono pero tampoco cobra la AUH. “Estoy haciendo de todo para ver cómo puedo hacer para volver a cobrar porque me suspendieron la AUH”, detalló.

“Estoy cansada de ir a los bancos todos los días para ver si me depositaron algo y no me depositaron nada”, admitió, al tiempo que planteó que “nadie” le “sabe explicar” el motivo por el cual no está cobrando. “Hace dos meses que estoy sin cobrar y no tengo dónde reclamar”, apuntó. Ya que aseguró haberse puesto en contacto con el 130, y no ser atendida. “A veces se corta la comunicación”.

Silvia es empleada doméstica y cuando comenzó la cuarentena obligatoria no pudo ir más a trabajar. Trabajaba en negro y dejó de tener ingresos, se le acumulan deudas y no tiene cómo alimentar a sus hijas de 14 y 15 años, quienes siguen estudiando. Ella alquila y no pudo seguir pagando, pero su padre, un jubilado de 83 años, sacó un crédito para que Silvia pudiera pagar el alquiler. “Mi mamá, jubilada, a veces me acerca algo de pollo para que las chicas y yo podamos comer”, apuntó.

Intentó inscribirse para percibir el Ingreso Familia de Emergencia (para autónomos y pymes) pero el sistema le advirtió que “ya era beneficiaria de la AUH”. “Me sacaron del sistema, pero para algunas cosas sigo en el sistema, y no entiendo por qué no me están pagando”, insistió la mujer, quien aseguró: “Esto es una locura porque yo presenté las dos libretas de mis hijas en término, y ellas siguen estudiando”.

Otros casos

Laila es de Ezpeleta, tiene un nene de dos años y un bebé de casi veinte días que aún no lo pudo anotar en el registro civil en medio de esta cuarentena. Ella es beneficiaria de la asignación universal –por su hijo mayor–, y la pudo cobrar en tiempo y forma el 15 de abril al contar con toda la documentación al día. No obstante su situación es preocupante dado que vivía con su pareja y él se quedó sin trabajo. Además no pudo cobrar ni el bono extraordinario de tres mil pesos ni los diez mil pesos del IFE.

Pese a ser beneficiaria de la asignación ella se anotó para ver si podía conseguir el ingreso familiar de emergencia y su solicitud fue “denegada”. Dada su complicada situación económica y el hecho de no poder pagar el alquiler tuvo que mudarse con sus papás, pero ellos también sufren varias complicaciones monetarias. Intentó comunicarse con ANSES y aseguró que es “imposible” tener respuesta porque “te cortan” el teléfono.

“Comprarle de comer a mis hijos, la leche, los pañales, es imposible”, explicó en contacto con este medio. De todas maneras este martes va a actualizar sus datos para ver si finalmente puede acceder a este dinero.

Otro de los casos es el de Lorena Gil quien es monotributista categoría B y luego de “varios intentos” le aprobaron el ingreso familiar de emergencia. “Luego de esperar y poner mi número de CBU, me tenían que depositar el 21 de abril y al día de la fecha no me depositaron nada”, planteó. “Lo peor es que no te dejan trabajar, yo no quiero que me den nada pero entonces que me dejen trabajar. Nos están matando de a poco y no es el coronavirus”, completó la mujer.

¿Cómo sigue el trámite para los que no eligieron su medio de pago?

Por otra parte los beneficiarios del IFE que aún no eligieron su medio de pago podrán hacerlo entre el 27 de abril y el 1 de mayo a través del sitio web de la ANSES de acuerdo con el siguiente cronograma de ingreso:

Lunes 27 de abril: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 28 de abril: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 30 de abril: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 1 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.

¿Qué hacer si el trámite fue denegado?

En aquellos casos en los que las solicitudes fueron denegadas en relación a los datos que ANSES tiene registrados, las personas pueden presentar la documentación requerida (datos personales y declaración jurada) para acreditar a través del sistema de Atención Virtual.

La Atención Virtual está disponible de 8 a 16. Se admitirán 25.000 trámites diarios y para ingresar debe hacerse de acuerdo al siguiente cronograma: