Canale, Cresta Roja y Gotan: los conflictos locales que se agravan con la cuarentena

Los trabajadores de Canale, Gotan y Cresta Roja sufrieron durante los últimos años el quiebre de las fábricas donde trabajaban, en los primeros dos casos, y despidos multitudinarios injustificados en lo que respecta a Cresta Roja. Tras años de lucha, algunos lograron conformarse como una cooperativa y salir adelante, mientras que otros aún luchan por retomar la actividad. Sin embargo, la pandemia de Covid-19, y la cuarentena, los volvió a golpear.

Canale

En diciembre de 2018, los trabajadores de Canale abrieron una parrilla y conformaron, a su vez, la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Llavallol (COTRAMELL) para poder recuperar sus puestos de trabajo y sostener a sus familias, luego de que la fábrica cerrara sus puertas en octubre del mismo año.

Cuando la situación comenzaba a ser estable, la emergencia sanitaria provocó complicaciones en su economía. Nicolás Macchi, referente de los 64 trabajadores de la cooperativa, indicó que este “es uno de los momentos más duros” que les tocó vivir y agradeció la ayuda de los clientes que les brindaron los insumos para poder producir.

“Seguimos operando con una guardia mínima para procesar los trabajos que tenemos y estamos tramitando un subsidio del Ministerio de Trabajo para la compra de insumos y reparación de maquinaria. Confío en que vamos a salir adelante”, apostó Macchi.

Cresta Roja

Los trabajadores de Cresta Roja, en tanto, continúan en la lucha de su reincorporación a sus puestos de trabajo. La empresa entró en conflicto en 2015 y en 2018 cuando parecía que el conflicto encontraba su fin cuando, los trabajadores rechazaron la propuesta que recibieron por parte de los nuevos dueños ya que establecía que la planta de Esteban Echeverría funcionaría con apenas 225 operarios, mientras que 115 quedarían afuera durante un año.

Son casi 2000 las familias que sufren las consecuencias de los despidos y ahora, de la pandemia.

En diálogo con Info Región, Carlos Stasiuk, uno de los trabajadores despedidos, sostuvo que le presentaron al director de Desarrollo Social de la Nación una propuesta para poder conformarse como una cooperativa. “Queremos ser una cooperativa de Cresta Roja gerenciada por un empresario que manejo la empresa casi 50 años, necesitamos que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales nos escuchen y nos ayuden”, apuntó.

“No podemos ni siquiera salir a hacer changas, ya veníamos con problemas y esto nos fulminó.Esperamos que llegue pronto una solución porque esto es insostenible, no se puede aguantar un día más”, rogó Stasiuk.

Gotan

En octubre de 2019 cerró la empresa Gotan del parque industrial de Almirante Brown y decenas de trabajadores quedaron en la calle. Hoy, en medio de una situación crítica por la pandemia del coronavirus (Covid-19) apelan a la solidaridad de la gente.

Aún a la espera de la aprobación de la matrícula que los consolide como una cooperativa, los ex trabajadores de la empresa aseguraron que sin un sueldo y con el único ingreso que corresponde al fondo de desempleo, “la situación es muy complicada”. “Estamos cobrando sólo el fondo de desempleo de 5000 pesos, la fábrica está cerrada porque no somos un servicio esencial y no podemos trabajar. Detrás de cada uno de nosotros, hay una familia que necesita de un ingreso”, apuntó Néstor Embriaco, delegado de la empresa.

Los ex trabajadores de Gotan abrieron una cuenta bancaria para realizar una colecta que les permita seguir adelante mientras dure la cuarentena. Para quienes puedan y quieran ayudar el número de CBU es: 1910233555123369906449 y en caso de querer comunicarse con los trabajadores para otro tipo de donaciones pueden hacerlo al: 1161749498 (Martín).