Avellaneda: “Con la Ciudad deberíamos ir a la par”, sostuvo Lata en relación a las aperturas

La concejal de Avellaneda por el Frente de Todos Maia Lata consideró que el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires “deberían ir a la par” con las aperturas porque hay municipios “muy cercanos a la Capital”. Además, destacó que la situación sanitaria en el distrito está “controlada”, aunque pidió no relajarse y sostuvo que “no se puede hablar de generalidades” sobre la problemática de la toma de tierras.

“Es una lástima que no estemos yendo todos para el mismo lado, con CABA tendríamos que ir a la par, hay municipios como Avellaneda Lanús o Quilmes que son lugares muy cercanos a la Capital. No veo con buenos ojos la apertura, entiendo que ellos tuvieron una merma de casos y quizás tengan alguna libertad más que nosotros, pero no sé si tanto como para abrir los bares. Más allá de que en el aire libre el riesgo es menor, aún existe y con los casos en alza no nos podemos relajar y estos lugares invitan al descuido, se podría haber esperado un poco más”, consideró la edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, valoró que el gobernador, Axel Kicillof, “no dio la misma orden y sigue priorizando las vidas”. “No solo hay que pensar en las camas y respiradores, sino también en el recurso humano, que es finito”, subrayó.

“Hay que pensar en los médicos, enfermeros y todos los trabajadores de los hospitales, esas personas que salen porque están aburridos en su casa no piensan que los médicos trabajan 24/7 y casi no tienen descanso. Hay una cuota de egoísmo, tenemos que seguir siendo conscientes de cuidarnos por nosotros y para cuidar también a las personas que nos cuidan”, enfatizó.

Situación sanitaria

Por otro lado, destacó que la situación sanitaria en Avellaneda “está controlada” y remarcó que “si bien en un momento hubo una fuerte alza de casos, en el último tiempo se mantienen en una meseta y entre semana y semana varía poco”.

Además, señaló que “la ocupación de camas de terapia intensiva es similar a la del resto del AMBA y ronda el 65 por ciento”, pero aunque señaló que “por ahora no es algo que llegue a preocupar”, pidió “mantener los cuidados y no relajarse porque la situación es volátil y se pueden llegar a ocupar todas las camas”.

“La situación se mantiene así porque el Municipio testea mucho, se hacen varios operativos al día para detectar casos e hisopar y eso sumado a los controles que se hacen por teléfono nos da la tranquilidad de que la gran mayoría de los casos son detectados a tiempo”, resaltó.

Toma de tierras

Por último, se refirió a la polémica por la toma de tierras y afirmó que “no se puede hablar de generalidades”. “Hay que entender a las personas que no tienen donde vivir porque esa es una problemática”, apuntó pero que “tampoco se puede recurrir a un ilícito”.

También subrayó que “hay una gran preocupación porque todo asentamiento humano tiene que estar provisto de una infraestructura que tenga como mínimo, agua potable, luz y la posibilidad de llevar cloacas y gas” y que muchas veces hay familias “que no tienen los recursos básicos para vivir”.