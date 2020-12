“El cupo laboral es un avance, pero falta mucho”, asegura Silvana Sosa

La directora del área de Diversidad Sexual de Lomas de Zamora valoró el acompañamiento del Estado pero remarcó que aún no se garantiza el acceso a la salud, la vivienda y la reparación histórica.

La directora del área de Diversidad Sexual de Lomas de Zamora valoró el acompañamiento del Estado pero remarcó que aún no se garantiza el acceso a la salud, la vivienda y la reparación histórica.

El Gobierno estableció el cupo laboral trans, “no menor al 1 por ciento”, en la administración pública. El festejo se escuchó en todo el país y si bien es un gran avance, aún quedan muchas deudas pendientes con la comunidad LGBTI+. “Las personas trans ya no tenemos más tiempo. Nos están matando”, advitió la directora del área de Diversidad Sexual de Lomas de Zamora, Silvana Sosa.

“Desde la diversidad trans seguimos dando cuenta de que tenemos un Estado presente que viene acompañando y garantizando uno de los derechos más importantes en la Argentina que es la inclusión laboral. Seguimos sosteniendo que esto realmente es un avance muy importante para continuar esta lucha. Era uno de los temas que esperábamos que se diera en algún momento, pero todavía falta mucho”, admitió en diálogo con Info Región.

En línea detalló que se dieron avances “importantísimos” pero aún resta garantizar el acceso a la salud, la vivienda y la reparación histórica. Ademas, analizó que con el cupo laboral trans “quedó una parte afuera, que es la niñez, la adolescencia y las adultas mayores”. Es que la decisión oficial “favoreció a garantizar la inclusión hasta determinadas edades”, con lo cual las mayores no estarían consideradas.

De todas maneras, la directora de Diversidad lomense remarcó que la inclusión laboral era “una gran demanda que faltaba concluir” en la comunidad trans y lamentó que esta lucha “llevó a muchas compañeras a la muerte”. “Hay que continuar garantizando otros derechos”, convocó.

“Vamos a llevar adelante una de las mejores leyes que garantizan todos los derechos, como la reparación histórica, la educación, la salud, la vivienda, la justicia. Ahora más que nunca queremos empezar a trabajar desde la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA) la ley integral trans ¿Por qué decimos esto? Vamos a decir una y mil veces: las personas trans ya no tenemos tiempo”, advierte Sosa.

Enfatizó, en este marco, que no todos ni todas pueden acceden al calendario de vacunación ni a un tratamiento de hormonización cuando desean realizarse un cambio de sexo, motivo por el que se ven expuestos a terribles consecuencias físicas y problemas de salud. “Podemos tener un trabajo, pero sin salud, no podemos acceder a la educación; y sin educación, no podemos acceder al trabajo”, sentenció.

Además recordó que en 1990 o en 2000 muchas “morían de cáncer o de hepatitis por no tener las medicaciones”. “Muchas de nosotras nos automedicábamos por no tener médico que nos garantice un estudio o nos diga cuál era la hormona que le faltaba a esa compañera o a ese varón trans”, detalló.

Pidió que “la democracia sea una democracia real y efectiva, que garantice que realmente las personas trans tengamos oportunidades” para que no haya que esperar cuatro años para garantizar un derecho. “Para las personas trans ya no hay más tiempo, nos están matando”, advirtió Sosa.

Lomas de Zamora

La referente lomense también se refirió a la situación en Lomas y remarcó que la batalla “está ganada” por haber tenido la primera Dirección de Diversidad Sexual en la Provincia en garantizar políticas públicas. “Nuestro intendente Martín Insaurralde tuvo a las compañeras trans trabajando en el espacio municipal sin tener un cupo laboral, y agradezco muchísimo al Intendente”, valoró.

“Hay varias compañeras trabajando en el área municipal, en las unidades sanitarias y en la Dirección de Diversidad”, precisó, pero reclamó “inclusión real” que será “mucho más efectiva a partir de este cupo y la Ley Integral Trans”.

Enumeró otros logros en el distrito, como la creación de un bachillerato para personas trans y un primario para la comunidad LGBTIQ. “Tener un bachillerato en el que todas las trans se sientan libres es maravilloso. Por esas compañeras de 70 años que no pudieron ir nunca la escuela y por esas compañeras de 44 años que no pudieron terminar el secundario”, mencionó.

Cupo laboral

El Gobierno estableció en el ámbito del sector público nacional que los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción “no inferior al uno por ciento”, por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias, y en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes. Así lo establece el Decreto 721/2020, publicado el 4 de septiembre en el Boletín Oficial, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta.

“El Estado Nacional, como garante de los derechos humanos, asumió el compromiso de propender a la eliminación de prácticas discriminatorias de cualquier naturaleza que entrañen la violación de derechos”, indica a norma. El decreto agrega que “se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero”, y que esto “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes”.

Se establece además que, “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia” en el cupo laboral, y se permitirá su ingreso con la “condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”.

Ley Integral Trans

El proyecto procura que se garantice la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans, teniendo en cuenta las leyes ya conquistadas como la Ley de Identidad de Género y la del Matrimonio Igualitario. También contempla el cupo laboral.

“Asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en cualesquiera otros ámbitos de la vida ciudadana”, señala el artículo 1 de la iniciativa, que tiene como principios generales el respeto de la dignidad inherente y la autonomía personal, incluida la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y el propio proyecto de vida, y el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación, buscando en particular la igualdad de oportunidades.