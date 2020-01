Arias aseguró que Banfield va por “buen camino”

El próximo domingo Banfield reanudará su participación en la Superliga cuando reciba a Patronato, un rival directo en la lucha por la permanencia. Tras una dura pretemporada, el Taladro disputó dos amistosos de preparación pero fueron derrotas ante Godoy Cruz y Atlético Tucumán. No obstante, el delantero Junior Arias aseguró que van “por buen camino” y fue optimista de cara a la vuelta de la competencia oficial.

“Tenemos que enfocarnos en sumar, en Patronato, y partido a partido, los objetivos del campeonato se van a cumplir”, confió en declaraciones a Info Región.

Además y pese a que el primer objetivo del Taladro es alejarse de la pelea por el descenso, expresó: “Por lo que es Banfield tenemos que aspirar a entrar a una copa”

El equipo

Para el retorno de la Superliga, Banfield no contará con tres futbolistas que integran la Selección Sub 23 que disputa el Preolímpico en Colombia: Agustín Urzi, Claudio Bravo y Facundo Cambeses. Además, con respecto al plantel que inició el torneo ya no están Julián Carranza, Claudio Villagra, Sergio Vittor, Damonte y Hernán Toledo. Mientras que las caras nuevas hasta el momento son Daniel Osvaldo y Nery Leyes.

Arias, en este punto, se refirió a los cambios en el equipo: “Es un camino que los grandes marcan, que los chicos tienen que aprender y que los compañeros que han llegado esperemos que nos den una mano muy grande porque son buenos jugadores”.

“Hay muchos chicos que es su primera pretemporada y la verdad que lo están haciendo bien, los veo con muchas ganas”, resaltó.

Por último, admitió que en lo personal apunta a “mejorar lo hecho en el campeonato pasado” y “recuperar el nivel”.