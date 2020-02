Castellucci sobre el crimen de Fernando: “Cuando pasa algo así, uno siente el mismo dolor”

Martín Castellucci salió en diciembre de 2006 con amigos para celebrar un cumpleaños. Fue golpeado salvajemente en la puerta del boliche reconocido La Casona de Lanús y murió tras días de agonía. Pasaron 14 años y el asesinato de Fernando Báez Sosa en inmediaciones de Le Brique en Villa Gesell remueve una historia de dolor y lucha. “Nada cambió“, admite Oscar Castellucci.

El asesinato de Fernando Báez Sosa en manos de una patota de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell ocurrió 14 años después del crimen de Martín. “Ambos jóvenes fueron asesinados en el marco de la noche. Hay muchas similitudes, la mayor es volver a sentir el dolor de la pérdida de alguien”, señala Oscar y de inmediato llama a la reflexión: “Hay muchas cuestiones que tienen que ver con poder reflexionar en torno a esto y pensar en la sociedad en la que vivimos. Ya sea un patova o una manada de rugbiers, tenemos que hacer un mea culpa cuando pasan estas cosas”, planteó.

Hay muchas similitudes, la mayor es volver a sentir el dolor de la pérdida de alguien

La muerte de Martín conmovió al país y despertó una lucha que continúa, la batalla contra la violencia institucional. Tras el homicidio nació la Asociación Civil Martín Castellucci (ACMC) y la lucha persiste. Fruto de ello fue la sanción de la Ley 26.370. “Trabajamos hace 13 años en estos temas y, cada vez que pasa algo así, uno siente el mismo dolor, que te remueve todo. Lamentablemente, parece una señal de que lo que venís haciendo nunca alcanza”, reflexionó en diálogo con Info Región.

El caso de Fernando

Oscar anticipó que se comunicará con los padres de Fernando para “brindarles el apoyo que necesiten”. “Son vecinos míos, están a dos cuadras, aunque todavía no los pude ver. La proximidad te genera una sensibilidad distinta. Tengo los teléfonos y los voy a llamar, pero quiero respetar su tiempo”, contó.

“La experiencia nuestra les puede ser útil. Lo que hacemos con la asociación es ver cómo se trabaja en la prevención de estos casos. Con este hecho, retrocedimos muchos casilleros de los pocos que avanzamos. Se desarmó todo”, lamentó. Admitió, en ese marco, que el cambio de gestión permitirá “dejar atrás años de ostracismo”. “Tenemos que trabajar a la par del Estado, que tiene un rol primordial en esto. La asociación no reemplaza sino que tiene como objetivo trabajar junto al Estado”, apuntó.

En la noche se expresa la violencia que vive la sociedad, pero de manera impune

En esa sintonía, Oscar relató que hubo un llamado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y de los ministerios de Seguridad y Justicia para ayudar a la asociación. “Hablamos de reflotar lo que se hizo para volver a avanzar. En la noche se expresa la violencia que vive la sociedad, pero de manera impune. Los pibes son las víctimas, y eso no puede pasar”, recalcó.

El asesino de Martín trabaja en un boliche

El 2 de diciembre de 2006, Martín salió a bailar con sus amigos al boliche La Casona de Lanús. Allí, recibió una golpiza por parte del patovica Linqueo Catalán, y a consecuencia de los golpes murió tras días de agonía. Los policías Guillermo Guzmán y Cristian Messina no solo no evitaron la golpiza sino que incluso corrieron el cuerpo de Martín para permitir el acceso de la gente al local bailable. El dueño del boliche fue sobreseído y los policías fueron condenados a dos años de prisión en suspenso y un año.

El asesino de Martín, Linqueo Catalán fue condenado a 11 años y 9 meses de prisión, pero fue liberado tras cumplir las dos terceras partes de la pena. “Lo novedoso que nos dimos cuenta es que sigue radicado en Lanús y trabaja en un boliche, además de que tiene una escuela de boxeo. Nada cambió”, contó.

“Es increíble. A pesar de que las cosas negativas me empujan para adelante, es difícil saber que siguen pasando ese tipo de cosas. Cuando le dieron la libertad, la pericia psicológica indicó que todavía no podía volver a incorporarse a la sociedad y que podía volver a repetir lo que hizo. Queremos que se haga algo pero no por Martín, sino por la sociedad”, explicó.

El presente

Oscar, tras lo ocurrido, accedió a colaborar con un documental titulado “Desde adentro”, que cuenta todo lo sucedido con Martín. “Estamos contentos. Tratamos de construir todo lo mejor posible para que el árbol no tape el bosque y dejar plasmado todo lo que pasó”, indicó.

“Está en la etapa de posproducción. Es una etapa lenta pero el material está hecho. Nuestro objetivo es que esté terminado para el último trimestre del año. Tendríamos un preestreno para el 19 de octubre, algo comercial, y también sería llevado a un festival en Mar del Plata dentro de la categoría documentales”, concluyó.