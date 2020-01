Coronavirus: En la Región, la mirada esta puesta en las infecciones respiratorias graves

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que aún es “demasiado pronto” para declarar una emergencia en materia de salud pública de interés internacional por el coronavirus. Argentina emitió un alerta nacional y dio a conocer un protocolo para seguir en los centros de salud de todo el país. Info Región consultó a autoridades sanitarias locales para conocer el procedimiento. Según advirtieron, se sigue a rajatabla.

El virus, que tuvo origen en China y sigue sumando víctimas fatales, ya llegó a Europa. El temor por la aparición de casos en la Región crece con el correr de los días. La secretaria de Salud de Avellaneda, Virginia González Algañaraz, indicó que realizan “un seguimiento de los lineamientos” de la cartera de Salud, los cuales “son dinámicos”.

“Al no tener tanta información al respecto, se trazaron unos lineamientos básicos para intentar prevenir la expansión del virus. Principalmente, el ojo está puesto en los viajeros, y sobretodo los que vienen de China. Por suerte, sabemos que no hay casos autóctonos sino de casos que viene de afuera, por eso la suma atención a las entradas al país”, destacó. Y agregó: “Específicamente, se tomaron medidas como tener contacto con personas que hayan tenido infecciones respiratorias en el pasado, tomar la temperatura en el aeropuerto, no asistir a lugares donde haya animales de granja o no comer carne cruda”.

El Ministerio de Salud explicó que la enfermedad provocada por este nuevo coronavirus presenta síntomas respiratorios agudos, motivo por el cual se debe registrar en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro del grupo de las infecciones respiratorias agudas (IRAS), las mismas son eventos de notificación obligatorias según Ley 15.465 (ENOs). Dentro de estos eventos respiratorios se incluyen las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAGS) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves Inusitadas (IRAGI), la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus pertenece a estos eventos. Advierte, asimismo, que “los servicios de salud deben notificar de forma inmediata a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud todos los casos desde la sospecha y con datos completos”.

La funcionaria de Avellaneda apuntó que “la vigilancia en cuanto a las infecciones respiratorias graves” es el punto clave de los municipios. “Si se encuentra algún caso de infección respiratoria de gravedad, uno debe notificar obligatoriamente al Ministerio. El coronavirus está dentro de ese sector de infecciones, por lo que se mantiene dentro de la prevención”, ratificó.

¿Cómo actúan los centros de salud local? “Nosotros articulamos con los hospitales. Si es una infecciona respiratoria aguda y grave, requiere internación y aislamiento. Luego se toman las muestras y se envían para hacer un diagnóstico real”, precisó. La cartera sanitaria aclara que las pruebas para el 2019-nCoV deben considerarse solo para pacientes que se ajustan a la definición del caso, una vez que se han descartado influenza e influenza aviar y derivarse a través del componente laboratorio del nuevo SNVS 2.0 y enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia y Centro Nacional de Influenza de OMS: Servicio Virosis Respiratorias, INEI- ANLIS “Carlos G. Malbrán”.

Hospital Fiorito

Ante la importancia de Laboratorio en los distintos centro de salud para detectar un eventual caso de coronavirus (2019-nCoV), Info Región consultó a la funcionaria por las limitaciones del servicios en el hospital Dr. Pedro Fiorito. De hecho, Cicop Fiorito pidió una reunión con autoridades provinciales por este tema.

González Algañaraz recalcó que “funciona ,pero hay una menor cantidad de insumos”. “No están haciendo muestras para pacientes no internados, sólo guardias e internaciones”, precisó.