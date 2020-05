Avellaneda: Reclaman operativos sanitarios en la Isla Maciel

La curva de contagios de coronavirus comienza a ganar lugar y el pico de contagios en el país se acerca. En este contexto, el foco está puesto en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en donde se hace más difícil el control de casos. Vecinos de la Isla Maciel en Avellaneda piden que se acerque personal de Salud porque la única salita está cerrada.

Luego de lo ocurrido en Villa Azul, en donde se registró un fuerte aumento de infectados, referentes barriales de Isla Maciel compartieron un video en donde piden la presencia del Municipio de Avellaneda para “colaborar con el tema de la salud”.

“Le pedimos a la gente de Salud de Avellaneda que pueda colaborar y testear en el barrio. Estamos aislados, nos sabemos que está pasando acá adentro. No tenemos información ni una base de nada. Además, queremos que manden gente para ayudarnos”, explica uno de ellos.

Este grupo, encargado de realizar ollas populares en la Isla Maciel, señala que “la salita no anda” y que no cuentan con la presencia de médicos para realizar ningún tipo de consulta. “Vas y nadie te atiende. Necesitamos que por favor nos den una mano. Por ahí no pasa nada, pero si hay casos estamos arriesgando nuestra vida y la de nuestras familias. La gente lo necesita”, agregan en relación a la puesta en marcha de ollas populares.

“Hay mucho temor y mucha duda, pero también hay una realidad y es que necesitamos que el departamento de Salud se haga presente acá. Tenemos una unidad sanitaria en la que no podemos acceder ni a la vacunación”, denuncian.

Desde el Municipio de Avellaneda precisaron a Info Región este miércoles comenzarán los operativos a cargo de la Secretaría de Salud de la comuna en la Isla Maciel. “Estuvimos hablando con referentes barriales y, junto a la Unidad Sanitaria, realizaremos un operativo que consiste en brindar información, buscar personas sintomáticas y vacunación antigripal”, añadieron.