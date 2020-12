Cómo fue 2020 según lo más leído en InfoRegión

Las condiciones extraordinarias de este 2020 que acaba de terminar no necesitan ser explicadas. Las conductas de todos han cambiado de un modo impensado y está en discusión si en algún momento todo volverá a una normalidad previa a la pandemia. De algún modo, ese cambio de hábitos e intereses de la sociedad se puede ver reflejado en diferentes planos, uno de los cuales es el consumo de contenidos informativos a través de la red.

Afortunadamente, Internet ofrece poderosísimas herramientas para que los medios conozcan a sus lectores -algo que siempre fue central par la actividad periodística- sus predilecciones y su comportamiento en la red. Gracias a eso, es posible saber qué tipo de contenidos interesan más en cada momento, qué es lo que más se comparte, y qué grupos consumen cada tipo de contenidos.

En este particular 2020 -que fue el año con más lecturas y más lectores desde que se creó InfoRegión en 2003- el recorrido por esos datos estadísticos no solo resulta especialmente interesante, sino revelador del impacto que la pandemia provocó en todos nosotros. Basta con repasar los artículos más leídos del año para entender de qué hablamos.

A lo largo del año, la nota más leída de InfoRegión fue la que da cuenta de un método alternativo para la prevención y el tratamiento del Covid-19: Ivermectina: prueban que es efectiva para enfrentar al coronavirus. Se trata de un reportaje al médico Héctor Carvallo, uno de los líderes de una investigación en la Argentina sobre los efectos positivos de esa droga en el combate contra el virus que provocó la pandemia. A pesar de que se publicó el 30 de setiembre, en escasos tres meses alcanzó la cantidad más alta de lecturas de todo el año.

El segundo artículo más leído de 2020 también es revelador sobre los intereses centrales de los argentinos en este tiempo: los planes de asistencia social del Estado y las dificultades que presentó la pandemia para acceder a ellos. La nota de abril con el título Advierten sobre irregularidades en el cobro de la AUH desperó fuerte interés en la sociedad, casi tanto como la que anunciaba que El Ingreso Familiar de Emergencia se paga también en mayo: ultiman detalles en Casa Rosada, publicada a principio de ese mes.

Otras tres notas sobre el pago de AUH aparecen entre las primeras, junto a la que anuncia que Ponen en marcha un sistema de permisos de circulación para casos excepcionales, y otra que daba cuenta de un trámite central para los argentinas: Licencias de conducir: Comienzan a retomar los trámites presenciales en la Región.

Los primero meses de Aislamiento Social Obligatorio coincidieron con los de mayor cantidad de lectores en general, con picos entre fines de marzo y principios de mayo, período en el que se destacaron notas sobre irregularidades en el pago de la en la AUH, y el testimonio angustiante de personas que no podían acceder a la ayuda social: La desesperante situación de quien no puede cobrar la AUH: “Ya no damos más”.

Redes sociales

En el intercambio a través de la red, los lectores de InfoRegión prefirieron compartir dos artículos vinculados al desarrollo y la distribución de ibuprofeno inhalable, Ibuprofeno Inhalado: producen y entregan gratis un medicamento que pone contra las cuerdas al coronavirus e Ibuprofeno inhalable: no conocemos un solo paciente que no haya respondido positivamente. Otro de enero sobre una golpiza y asesinato de un joven en Lomas Matan a golpes a un joven e intentan prender fuego su cuerpo en una plaza, una nota sobre la extraordinaria cantidad de femicidios en los primeros cien días del año: Números que duelen: 96 femicidos en 100 días y finalmente, entre los primeros cinco, un artículo sobre las 24 actividades esenciales habilitadas para usar el transporte público en el AMBA, de mediados de junio.

La sexta nota más compartida en el año fue una estrictamente local, que anunciaba la confirmación del primer caso de coronavirus en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, de los primeros días de abril.

Mes a mes

Un repaso de los artículos de InfoRegión más leídos a lo largo del año permite también observar el cambio de las preocupaciones de los lectores en su transcurrir, antes de que se disparara la pandemia, en el inicio del aislamiento y luego sobre el final de ASPO y el relajamiento de los controles.

Enero

En el primer mes de 2020 el interés recayó en artículos de carácter policial, con especial énfasis en el caso mencionado del joven asesinado en una plaza y en el espectacular y devastador incendio de un supermercado en Lomas: Dantesco incendio en un supermercado de Lomas de Zamora y Así quedó el supermercado chino tras del incendio, también impactó Salidera bancaria en Monte Grande y la llegada de los Reyes Magos a Lomas.

Febrero

Todavía sin preocupación por el coronavirus, el verano transcurría con marcado interés en hechos de inseguridad ocurridos en la zona sur del Gran Buenos Aires. La nota más leída de febrero fue sobre la detención del Angel de la Muerte en Lomas de Zamora y le siguió otra sobre inseguridad en Lanús Este, donde los vecinos denunciaban una zona liberada para el delito.

Los problemas de seguridad en Lanús ocuparon la atención también con otras notas entre las 10 más leídas: Balearon una casa en Lanús: dos detenidos y Asesinaron un jubilado en Remedios de Escalada: Hay un detenido. También hubo preocupación en otro distrito vecino: Cayeron dos roba ruedas en Lomas de Zamora y Lomas: Lo detuvieron mientras desguazaba un auto con un hacha.

Sin embargo, la cuarta más leída fue sobre una suspensión temporal de un giro a la izquierda en una calle de Lomas y el desesperante video en el que se ve a una niña arrastrada por el agua en una calle del centro de Lomas durante una inundación.

Marzo

En este mes impactó el coronavirus, no tanto por sus efectos como por la incertidumbre generada por una situación inédita tanto desde lo sanitario como desde la situación económica y social de los que no contaban con ahorros ni salario fijo para aguantar los efectos de la crisis derivada del aislamiento.

Así, en ese mes los artículos sobre Asignación Universal por Hijo, Ingreso Familiar de Emergencia y casos de coronavirus en la zona comenzaron a ocupar la agenda.

El artículo más leído fue sobre los problemas en el cobro de la asignación: Pago del bono a la AUH: Cajeros colapsados y peligro de contagio, el mismo tema aborda el tercero AUH: Inconvenientes con el cobro del bono extraordinario.

En tanto que el segundo daba cuenta de la preocupación por la aparición de las primeras sospechas: Coronavirus: Se activó el protocolo en una clínica de Adrogué, lo mismo que el cuarto En una clínica de Lomas hay un caso sospechoso de coronavirus, el quinto Estudian un posible caso de coronavirus en Monte Grande, el sexto Coronavirus: Pusieron un edificio en cuarentena en Lomas de Zamora, y el séptimo articulo de la lista: Coronavirus: Hay dos casos sospechosos en Avellaneda.

Abril

El cuarto mes de 2020 abre la lista de notas más leídas otra vez con una referida a la ayuda social que brinda el Estado: Advierten sobre irregularidades en el cobro de la AUH y la sigue La desesperante situación de quien no puede cobrar la AUH: “Ya no damos más”. Las dos siguientes también estaban referidas de algún modo a este tema: Anses habilitó la página para saber si te corresponde el Ingreso Familiar de Emergencia y La desesperación de los que aún hoy no cobraron el bono de la AUH.

Recién el quinto artículo remite a una tragedia en Banfield. Un chico que falleció en la calle mientras un médico, según denunciaron los padres, se negaba a atenderlo por temor al coronavirus: “A mi hijo lo dejaron morir en el piso”, contó el papá del chico fallecido en Banfield.

Las tres siguientes hablan del coronavirus en este mismo municipio: Lomas: Confirmaron un caso de coronavirus en Budge, Imágenes de la pandemia en Lomas de Zamora y Lomas: Detectaron otros dos casos de coronavirus y suman 12.

Mayo

En mayo el perfil de lecturas es similar. Arranca con el interés por un nuevo pago del IFE: El Ingreso Familiar de Emergencia se paga también en mayo: ultiman detalles en Casa Rosada, que sería una de las más leídas del año. La sucede una información sobre la puesta en marcha de un sistema de permisos de circulación para casos excepcionales.

También despertó interés que en Lomas de Zamora dos hoteles reciben pacientes leves de Covid-19, Cuatro casos de coronavirus en Lanús: entre los pacientes hay una nena de 6 años, y la preocupación creciente por la situación en los albergues para personas mayores: Un anciano falleció en un geriátrico de Temperley: aislaron a otros 56.

Las primeras señales de hartazgo del Aislamiento Social aparecen en Imágenes que preocupan en Lanús: Mucha gente y poco distanciamiento y el mantenimiento de la reclusión despierta nuevos interrogantes Extensión de la cuarentena: ¿Qué pasa con la VTV y el registro vencido?.

En ese mes, cuando casi toda la población estaba encerrada llamaba la atención que hubiese dos víctimas fatales en un municipio: Se produjo la segunda muerte por coronavirus en Lanús.

Junio

Para el sexto mes del año, el interés estaba depositado en historias particulares de contagios, aislamientos y falta de respuestas: La angustiante situación de una familia de Lanús con Covid-19.

La segunda nota más leída fue por el impacto del Covid un centro para personas mayores: Evacúan un geriátrico en Avellaneda: Hay 18 ancianos con coronavirus y aparecían las primeras víctimas reconocidas: Avellaneda: Falleció el defensor del pueblo adjunto a causa del coronavirus.

En ese mes sorprendían números que rápidamente fueron superados Covid-19: Avellaneda, el primer distrito de la Región en superar los 600 casos y crecía el interés por saber cómo manejarse: Las 24 actividades esenciales habilitadas para usar el transporte público en el AMBA.

Julio

En la segunda mitad del año y con más de cuatro meses de cuarentena, los trámites cotidianos postergados comienzan a preocupar a los lectores de InfoRegión: Licencias de conducir: Comienzan a retomar los trámites presenciales en la Región encabeza la lista de artículos más leídos.

Y los impactos de la pandemia en el sistema productivo también se revelan como una preocupación creciente: Cerró un reconocido bar de Monte Grande: “Teníamos la soga al cuello”. La nota sobre cambios en las condiciones de aislamiento también está en la preocupación de la sociedad, según revelan los artículos más leídos: Cuarentena: ¿Cuáles son las actividades permitidas en Almirante Brown?.

Agosto

En agosto llamó la atención el impacto que el creciente número de casos podía tener en el sistema sanitario, por eso la información sobre una clínica que dejaba de atender causó preocupación: Cerraron una clínica de Temperley por casos positivos de Covid-19. Las historias de vida que nos deja la pandemia también sensibilizan al lector de InfoRegión: Su hermano y su mamá se contagiaron de Covid-19, él falleció y ella lucha por su vida. Lo mismo ocurre con el impacto de la enfermedad en profesionales y auxiliares de la salud: Lomas de Zamora: Falleció una enfermera del Gandulfo por Covid-19.

Algunas notas sobre temas de interés general entre las más leídas demuestran cierta tendencia a abrir la agenda. La desaparición y aparición de un hombre en Lomas, Allanamientos y detención de motochorros en Temperley y Descubrieron un arsenal en una casa de Lanús estuvieron en la preferencia del público. Mientras que las secuelas económicas de la crisis siguen despertando interés: Lomas de Zamora: Un histórico bowling quedó al borde del cierre.

Setiembre

En el mes de la primavera, con el incremento sostenido de casos, una serie de artículos sobre experiencias positivas en el tratamiento de enfermos de coronavirus despertaron un profundo interés de los lectores, incluso más allá de la región sur del conurbano.

Ibuprofeno inhalado: Producen y entregan gratis un medicamento que pone contra las cuerdas al coronavirus, encabezó la lista de notas más leídas ese mes.

Le siguió una sucesión de trágicas notas sobre muertes entre profesionales de la salud, que siempre sensibilizó al lector de InfoRegión, en un mes fatídico en ese sentido: Coronavirus: Falleció una enfermera del Hospital Sanatamarina de Monte Grande, Coronavirus: Falleció otro médico en Almirante Brown, Murió otra enfermera de Lomas por coronavirus y Lanús: Falleció otro enfermero por Covid-19 en el hospital.

Otro tema que irrumpe es la discusión sobre si se debe abrir y qué se debe abrir, a pesar del empeoramiento de las cifras respecto de enfermos y muertos por la enfermedad: Lomas: Sanciones y clausuras para los bares que abrieron el fin de semana, En Lomas reiteran que no pueden abrir restaurantes ni bares, Echeverría: Bares de Monte Grande volvieron a atender al público. El interés por estos artículos muestra la confusión que reinó en un momento sobre este punto.

Octubre

En octubre volvieron a hacer punta las notas vinculadas con tratamientos experimentales pero efectivos para prevenir o tratar el coronavirus. Concretamente irrumpirá el tema de la ivermectina, una droga originalmente empleada para combatir parásitos, como instrumento central de una estrategia esperanzadora. Ivermectina: prueban que es efectiva para enfrentar al coronavirus será la primera publicación de una serie que hace eje en una investigación encabezada por un ex director del Hospital de Ezeiza, Héctor Carvallo, que demostró la utilidad de un protocolo para la prevención y otro para el tratamiento basado en esa droga.

La segunda nota más leída también tiene que ver con estrategias terapéuticas novedosas: Ibuprofeno inhalable: “No conocemos un solo paciente que no haya respondido positivamente”, seguida por Ibuprofeno inhalado: Producen y entregan gratis un medicamento que pone contra las cuerdas al coronavirus y Afirman que el ibuprofeno inhalable tiene un resultado “excelente” en el combate contra el coronavirus.

Entre tanto, siguen las muertes en ámbito de la salud. El caso de un reconocido profesional de la zona sur impactó entre los lectores: Falleció un médico de Lomas de Zamora por coronavirus.

Fiesta clandestina en Lanús: 18 detenidos también estuvo entre las más leídas, junto a las idas y vueltas con aperturas y clausuras: Abren los shoppings en CABA. Lomas: Clausuraron bares que atendían al público sin autorización.

Noviembre

Cerca del final de este fatídico 2020, el tratamiento con Ivermectina sigue encabezando la lista de artículos más leídos, ratificando el interés por este tema. Además, sigue la preocupación por reuniones no autorizadas: Decenas aprehendidos por una fiesta clandestina en Lanús y Temperley: Desbaratan una fiesta clandestina con más de 1.200 participantes, aparecen entre el contenido más consultado.

Mientras tanto se abre la agenda nuevamente hacia noticias policiales: Brown: Detuvieron a un estafador en Adrogué, Lomas de Zamora: Desbarataron una banda de piratas del asfalto e Inseguridad: Vecinos de Temperley se sienten “a la deriva y desprotegidos”.

Por último, se comienza a hablar de la vacuna y eso convoca el interés del lector: Covid-19: Solo en Buenos Aires, la campaña de vacunación implicará el trabajo de 6.000 personas.

Diciembre

En el último mes del año, por tercer mes consecutivo, la nota Ivermectina: prueban que es efectiva para enfrentar al coronavirus se mantiene al tope de las más leídas, acompañada de otra sobre el mismo tema: Coronavirus: La ivermectina frente a una nueva ceguera.

Otra vez el tema de la vacunación aparece en la lista de las principales preocupaciones de los lectores con ¿Cómo anotarse para recibir la vacuna Sputnik V?.

Mientras el resto de la lista se lo llevan temas ya alejados del coronavirus: Lomas: Explotó la caldera de una fábrica en Villa Centenario, Evacuaron la Municipalidad de Lomas de Zamora por una amenaza de bomba e Intensa búsqueda de una joven desaparecida en Lomas, tal vez como una manifestación de la intención de dar vuelta la página y regresar, de algún modo, al punto de partida.

Difícilmente sea posible ignorar un año como este, pero esa persistencia humana en seguir adelante a pesar de todo seguramente, una vez más, nos permitirá dejar atrás esta historia.